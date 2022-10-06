嘉義舊監獄首開放民眾體驗囚禁 225名額全秒殺

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）法務部矯正署嘉義監獄於明天起辦理「來嘉囚禁 Fun肆體驗」，首度於國定古蹟嘉義舊監獄開放舍房監禁實境體驗，民眾反應熱烈，15梯次、共225名體驗名額全部秒殺。

法務部矯正署嘉義監獄今天發布新聞稿表示，活動於明天起、一連3天在嘉義舊監獄舉辦，體驗活動全程免費，並展出雲嘉南地區矯正機關收容人藝文教化技訓作品，並向民眾介紹國定古蹟嘉義舊監獄。

嘉義監獄指出，活動分4大主題，第1主題區為婦育館，屬早期收容女性受刑人的舍房工場，主題區展出雲嘉南地區矯正機關受刑人的瓷器彩繪、陶藝及漆器等作品，另有首次亮相的木雕特展。

第2主題區是舍房監禁實境體驗區，為嘉義舊監獄首次公開模擬受刑人開、收封過程，民眾換穿主辦單位準備的上衣，進入舍房體驗囚禁感受，體會被監禁的內心掙扎，主辦單位更精心設計受刑人專屬附號的明信片記錄心情，明信片可寄給自己留念。

第3主題區是展示作品區，展出收藏多年的春仔花傳統技藝、創意模型、紙雕、押花及各式畫作等收容人藝文教化作品，以及獄政興革導覽，讓民眾了解獄政管理進步現況。

第4主題區是技訓實作單元，模擬收容人平日在工場的技訓實作，民眾可將現場親自手作完成的紙袋免費帶回紀念。

園區另展出深具歷史文物價值的管教人員及受刑人各時期的服制特展，並有深受民眾喜愛的雲嘉南地區矯正機關自營作業產品等。（編輯：張雅淨）1111006