控薇閣小學要在保護區擴校 居民要求北市府撤案

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）「北投泉源保護區自救會」指控私立薇閣小學為擴校，縮減開發面積以規避都市計畫變更審查與環評，企圖進行國有地保護區開發，今天開記者會強烈要求市府撤案。

「北投泉源保護區自救會」召開記者會表示，私立薇閣小學2010年以來，2次意圖以變更保護區設置幼兒園，但皆被北市都委會駁回；近2年，薇閣縮減開發面積以規避都計變更審查與環評，企圖第3度闖關、進行國有地保護區開發。

自救會發言人郭美妙表示，薇閣案即將送入都審大會，但即便薇閣縮小開發面積，保護區價值、區域內水土保持與生態維護的問題不會因此消失。

居民楊士傑指出，薇閣擴校聯外道路翠雲街，路寬多為3至5公尺產業道路，完全不符「設置地點應臨接寬度6公尺以上之道路」規定，未來通學時間大量車輛進出狹窄道路，除了會大塞車外也嚴重影響用路人安全。

另一名居民徐方則說，薇閣開發案在泉源里保護區，泉源里以鳳梨宅湧泉、汴頭湧泉、硫磺谷溫泉露頭得名，且位在大屯山系中正山嶺下、水塘遍布，地下水層不可測，根本不適合建築行為，且每每大雨過後，翠雲街一帶的水流量大且十分湍急，薇閣在此蓋幼兒園，除了對居民造成生命財產威脅外，幼兒園的學童也很可能陷入險境。

義方國小前家長會長張慧娟則說，鄰近的義方國小在民國94年遷到珠海路現址時，發現校址位於金山斷層上，為保護環境及師生安全考量，毅然捨棄對於學生活動極為重要的操場，僅規劃一條60公尺的跑道。

張慧娟認為，如果在距離義方國小約150公尺上方設立薇閣幼兒園，脆弱的地質將使兩校師生承受巨大風險。

自救會強調，倘若此案過關，泉源自救會向監察院提出對台北市相關部門的糾舉、彈劾有關部門的失職人員。

都發局表示，此案申請都市設計審議時，因報告書內容不齊，已在9月1日退件並要求補齊相關資料，至今未提出申請，後續要等申設單位再次提送並補齊相關資料，才會續辦都市設計審議程序。（編輯：方沛清）1111007