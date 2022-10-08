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花64線瑞港公路因落石坍方 單線搶通

2022/10/8 11:46（10/8 12:16 更新）
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花蓮7日起豪雨不斷，花64線瑞港公路7.5公里處因落石坍方交通一度中斷，公所8日上午派員單線搶通。（瑞穗鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
花蓮7日起豪雨不斷，花64線瑞港公路7.5公里處因落石坍方交通一度中斷，公所8日上午派員單線搶通。（瑞穗鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）受到東北季風影響，花蓮昨天起豪雨不斷，連結花東縱谷、東海岸的花64線瑞港公路7.5公里處昨天因落石坍方交通一度中斷，經公所派員單線搶通，因邊坡仍不穩定，呼籲民眾小心通行。

奇美村長蔣國雄今天接受媒體表示，瑞港公路是奇美村唯一聯外道路，昨天晚間因大雨造成邊坡落石，交通中斷，因今天上午村子內要辦婚禮、有村民要下山洗腎等，緊急通知瑞穗鄉公所派員清除。

蔣國雄說，上午8時單線搶通，讓洗腎村民盡快通行，進村準備婚禮的外燴業者也順利抵達，讓婚禮可以順利進行，目前全村約126戶、400人，物資都足夠。

蔣國雄說，上午單線搶通後，因雨勢不斷，還是有零星落石，公所派駐重型機具在山區待命，呼籲民眾避免通行，若非要通過，務必注意邊坡狀況通行。

另外，豐濱鄉公所秘書鄭立渝指出，花51線豐濱村往八里灣部落4.5公里處上午9時出現落石坍方，交通受阻，目前派員搶通；光豐公路沿途落石多，尚可通行，目前已通知人員前往清除。（編輯：黃世雅）1111008

受東北季風影響，花蓮豪雨不斷，花64線瑞港公路7.5公里處7日晚間因落石坍方交通一度中斷，公所人員8日上午單線搶通，機具在現場待命。（瑞穗鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
受東北季風影響，花蓮豪雨不斷，花64線瑞港公路7.5公里處7日晚間因落石坍方交通一度中斷，公所人員8日上午單線搶通，機具在現場待命。（瑞穗鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
花蓮7日起豪雨不斷，豐濱鄉境內多處山區道路坍方，豐濱鄉公所8日指出，花51線豐濱村往八里灣部落4.5公里處、高山部落產業道路及光豐公路沿途落石多，目前已通知人員前往搶修。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
花蓮7日起豪雨不斷，豐濱鄉境內多處山區道路坍方，豐濱鄉公所8日指出，花51線豐濱村往八里灣部落4.5公里處、高山部落產業道路及光豐公路沿途落石多，目前已通知人員前往搶修。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
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