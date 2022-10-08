陳其邁、柯志恩連假跑競選 對青年議題展開攻防

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國慶連假首日，高雄市長陳其邁（前排右5）8日沒有安排市政行程，但競選行程滿檔，接連到旗津等區參加後援會成立大會。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄8日電）國慶連假首日，高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長參選人柯志恩都展開競選行程，並隨柯志恩昨天拋出青年政見，雙方針對青年人口流失、青年就業與創業等議題展開市政攻防。

陳其邁今天沒有安排市政行程，但競選行程滿檔，接連到旗津、新興等區參加後援會成立大會，再到台南助講，並參加民進黨高雄市議員參選人競選總部成立。

陳其邁在旗津接受媒體聯訪說，市政不能停，念茲在茲的是要在不影響市政推動的前提下，逐步開始競選活動，因此目前還是市政優先，同時按規劃利用公餘時間助講，也會按照相關規定辦好請假。

針對柯志恩昨天拋出青年人口流失、青年就業議題，陳其邁說，其實6都青年人口都有減少，其中人口流動最嚴重的在台北和新北。

陳其邁指出，相信創造更多就業機會最重要的因素，就是企業轉型、升級，不管製造業、服務業都能有更多優質工作機會，市府也一直很努力，不管是招商引資或民間促參投資，高雄在6都的表現都是第1名。近年包括台積電、科技產業、傳統產業和服務業，在高雄共增加約2萬個工作機會。

陳其邁說，自己上任後高雄青年失業率從6都最高降到最低，協助青年創業案件從400多件增加到1萬3000多件，中央跟地方合作協助創業貸款的金額也達到近新台幣120億元，市府也持續加碼照顧年輕人，讓年輕人在高雄創業、就業都能夠受到好的照顧。

柯志恩今天上午則接連出席3場國民黨議員參選人競選總部成立，與媒體人羅友志等人聯合站台，傍晚也將再趕到屏東參加市長參選人周佳琪競選總部成立。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯志恩在大寮接受媒體聯訪表示，今天活動會場相當熱鬧，相信隨著議員參選人競選總部成立，選戰將進入白熱化，接下來南台灣幾個縣市也將彼此支援，幫市長參選人助選，集體提升整個南部的競爭力。

柯志恩昨天召開記者會提出減負擔、顧就業、助新創3項青年政見，陳其邁卻表示青年失業率高雄是6都最低。對此柯志恩回應，陳其邁所提的是16到24歲為6都最低，但高雄25到29歲失業率卻是全國最高，指陳其邁不提青年畢業後失業率，是用對自己比較有利的數字模糊焦點、忽略整體效果。（編輯：黃世雅）1111008