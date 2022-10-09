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綠營頻成立後援會 柯志恩：支持陳其邁、票投我

2022/10/9 12:29（10/9 12:51 更新）
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爭取連任的高雄市長陳其邁最近接連成立多個後援會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）9日受訪表示，希望大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月9日
爭取連任的高雄市長陳其邁最近接連成立多個後援會，國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）9日受訪表示，希望大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月9日
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）爭取連任的高雄市長陳其邁最近接連成立多個後援會，且勤跑選舉行程；國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，自己不依靠後援會，而是直接跟市民對話，盼大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

陳其邁週末接連在旗津、新興、六龜、旗山、甲仙、杉林等區接連成立後援會，且不同於以往私下跑選舉行程不公開，8日首度公開選舉行程，第一站到旗津。

對於陳其邁正式啟動選戰模式，並成立多個後援會，柯志恩今天上午到苓雅區的市場拜票時接受媒體聯訪表示，陳其邁有現任優勢，集行政資源於一身，她身為挑戰者，沒人沒錢，就是持續跟市民對話。

柯志恩說，自己會陸續前進各選區，以輕鬆方式跟大家聊天，身為在野黨的挑戰者，在沒有強力資源下，能做的就是直接跟市民對話，而不依靠後援會，所以希望大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

左營、新興區近期均有原本立場偏藍的里長表態支持陳其邁，對陳其邁行政效率表示感謝。柯志恩說，有里長極力爭取公園多年，雖然最後由陳其邁拍板定案，但過程中很多國民黨民代都有協助爭取，她對里長的表態予以尊重。

柯志恩今天一早到左營區眷村參加慶祝111年國慶插旗活動，被視為在鞏固藍營票倉。柯志恩說，因為明天是國慶日，左營區剛好舉辦插旗活動，慶祝中華民國生日快樂，這是所有人都責無旁貸該去參與的。

前高雄市長韓國瑜明天晚上將到高雄替國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，被問到會否與韓國瑜同框？柯志恩說，在後台一定會同框，但有沒有同框不是重點，韓國瑜對所有國民黨籍參選人都表達鼓勵支持，這是無庸置疑的。（編輯：黃世雅）1111009

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