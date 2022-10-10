更多編輯台推薦新聞：
宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍
運動

宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
兩岸

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南國慶升旗 黃偉哲籲支持國家面對挑戰

2022/10/10 09:40（10/10 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（前中）10日在永華市政中心西拉雅廣場出席台南市政府111年國慶升旗典禮，致詞時表示，希望民眾一起努力，支持國家面對各種挑戰。中央社記者楊思瑞攝 111年10月10日
台南市長黃偉哲（前中）10日在永華市政中心西拉雅廣場出席台南市政府111年國慶升旗典禮，致詞時表示，希望民眾一起努力，支持國家面對各種挑戰。中央社記者楊思瑞攝 111年10月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市長黃偉哲今天上午出席台南市政府111年國慶升旗典禮時表示，台南升格直轄市後每年舉辦國慶升旗，代表熱愛國家與這個城市，也希望民眾一起努力，支持國家面對各種挑戰。

台南市政府上午在永華市政中心西拉雅廣場舉辦111年國慶升旗典禮，黃偉哲帶領市府各局處首長出席，台南市議會議長郭信良與民進黨立委陳亭妃等人也到場，市府民政局統計民眾約有1000多人，不少人拿著小國旗全程參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲致詞表示，台南升格直轄市後每年舉辦國慶升旗，國慶不僅是代表國家的慶典，也是傳達大家心中對國家、對這個城市的愛，國家目前面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與新的地緣政治等挑戰，希望民眾支持國家一起努力。

黃偉哲接受媒體聯訪時被問到對前總統馬英九日前呼籲不要稱呼為「台灣國慶日」的看法，黃偉哲說，中華民國這個名稱沒有辦法在中國那邊提起，如果馬英九能夠在中國那邊大聲說出中華民國的話，當然可以依照他的主張，如果只是在台灣這邊口頭講一講，其實沒有意義。（編輯：張銘坤）1111010

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族