台南國慶升旗 黃偉哲籲支持國家面對挑戰

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市長黃偉哲今天上午出席台南市政府111年國慶升旗典禮時表示，台南升格直轄市後每年舉辦國慶升旗，代表熱愛國家與這個城市，也希望民眾一起努力，支持國家面對各種挑戰。

台南市政府上午在永華市政中心西拉雅廣場舉辦111年國慶升旗典禮，黃偉哲帶領市府各局處首長出席，台南市議會議長郭信良與民進黨立委陳亭妃等人也到場，市府民政局統計民眾約有1000多人，不少人拿著小國旗全程參與。

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黃偉哲致詞表示，台南升格直轄市後每年舉辦國慶升旗，國慶不僅是代表國家的慶典，也是傳達大家心中對國家、對這個城市的愛，國家目前面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與新的地緣政治等挑戰，希望民眾支持國家一起努力。

黃偉哲接受媒體聯訪時被問到對前總統馬英九日前呼籲不要稱呼為「台灣國慶日」的看法，黃偉哲說，中華民國這個名稱沒有辦法在中國那邊提起，如果馬英九能夠在中國那邊大聲說出中華民國的話，當然可以依照他的主張，如果只是在台灣這邊口頭講一講，其實沒有意義。（編輯：張銘坤）1111010