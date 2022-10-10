新北國慶升旗 1.2公里活力健走雙十登場

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新北市政府今年在新北大都會公園舉辦111年雙十國慶升旗典禮暨健走活動，吸引許多民眾冒雨參與，市長侯友宜（前中白衣者）也到場參與，與民眾一同揮舞國旗。中央社記者王鴻國攝 111年10月10日

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市政府今天在新北大都會公園舉辦雙十國慶升旗典禮，並舉行全長1.2公里健走活動。新北市長侯友宜表示，期待大家不分族群、不分黨派，團結在一起，守護中華民國。

新北市政府今天上午於大都會公園舉行升旗典禮暨健走活動，侯友宜率領市政團隊及淡水商工女子籃球隊一起領唱國歌，與現場民眾一同歡慶中華民國生日。

隨後，侯友宜為「熊猴森‧熊健康」健走活動鳴槍。路線為辰光橋至中山橋，全長1.2公里，並於健走終點發送限量5000份蔬菜能量包。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市在中華民國國慶特別在新北大都會公園升旗及健走行動，代表大家愛中華民國、愛台灣這塊土地，用健康身體及愉快心情慶祝中華民國生日快樂。

他說，期待大家不分族群、不分黨派，團結在一起，守護中華民國，為國、為民、大家逗陣行。

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除了新北市府外，地方也有舉辦升旗活動，其中，林口運動公園舉辦的國慶升旗典禮吸引上千民眾參與，現場國旗飄揚，眾人齊唱國歌，升旗手由國民黨新北市議員蔡淑君及今年全中運射擊金牌的高中生楊子謙。

蔡淑君表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，雖然還是有舉辦升旗典禮，但限制人數在600人；今年因疫情舒緩，沒有限定參加人數，今天一早就有許多人大手牽小手到場，歡慶國家的生日。（編輯：戴光育）1111010