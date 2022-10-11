盼和印尼母親開台式小吃部 收容人監所學餐飲

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新住民二代「阿欽」在台東泰源技能訓練所獲得餐飲實作班結訓證書，他開心表示，出獄後要到印尼找母親，一起經營台式特色小吃部。圖為餐飲班學習情況。（泰源技訓所提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）新住民二代「阿欽」在台東泰源技訓所獲得餐飲實作班結訓證書，他開心表示，出獄後要到印尼找母親，一起經營台式特色小吃部。

台東法務部矯正署泰源技能訓練所副所長吳聲朋今天告訴中央社記者，20多歲的收容人「阿欽」日前取得技訓所的中西餐飲實作班結訓證書，相當高興，並且和大家分享喜悅和心得。

「阿欽」說，母親是印尼籍新住民，5歲時父親過世，母親即返回印尼鮮少與其聯絡，他從小由阿嬤照顧，是隔代教養的新住民二代。

最近「阿欽」透過信件與遠在印尼的母親取得聯繫，知悉母親在印尼獨自生活，開了家小吃攤，「阿欽」說參加技能訓練，在中西式餐飲班學習，彷彿與母親在同一個空間生活，手中做出的各式小吃或沖出的咖啡飲品如同母親在身邊親自教授，感到很溫暖幸福。

「阿欽」告訴大家，自己努力學習，精進餐飲實作技術，規劃出去後，要到印尼與母親一起經營台式特色小吃部，發揮所學從新出發。

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吳聲朋表示，一技在手，是生存之本，泰源技能訓練所日前舉辦111年裝潢木工、面材舖貼及中西式餐飲技訓班成果展活動，今年裝潢木工班12名學員、面材舖貼班15名學員，9月參加勞動部勞動力發展署辦理之丙級技能檢定全數合格通過；另中西餐飲實作班14名學員為短期班，也一併頒技訓結業證書以嘉勉所學成果。

泰源技訓所長林振榮特別感謝授課教師對收容人的盡心教導，並期勉收容人發揮學習技能，增進職能培力，未來離開監所，能順利找到啟航的港口，開創出屬於自己亮麗的人生。（編輯：黃世雅）1111011