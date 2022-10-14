台中第三市場百週年慶老照片徵件 復刻往昔記憶

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中第三公有零售市場慶祝百週年，台中市政府除爭取預算改善優化市場公共區域，並將舉辦系列慶祝活動，台中市府明天起舉辦「舊相片攝影徵件競賽」，希望呈現往昔復刻記憶。

台中市經濟發展局今天提供新聞資訊指出，慶祝台中第三公有零售市場100週年，台中市府在台中市議會支持下，爭取逾新台幣1000萬元預算，投入第三市場公共工程改善及攤鋪位與公共區域輔導優化，預計可在年底完工。

台中市經發局表示，11月中旬至12月上旬期間，也將在第三市場辦理行銷、促銷活動，以及數梯次探索名攤遊程小旅行；15日至30日將辦理「第三市場－舊相片攝影徵件競賽」，邀請民眾投稿。

台中市長盧秀燕今天在台中市經發局長張峯源、當地民意代表等人陪同下，前往市場拜訪攤商，並出席舊相片攝影徵件競賽宣傳活動。

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盧秀燕接受媒體聯訪時表示，第三公有零售市場原是日治時期（約民國11年）建於櫻町的傳統市場，時稱「櫻町消費市場」，後因鄰近地區購物需求，民國21年移至現址，改稱「敷島町消費市場」，迄今已滿百歲週年，現已成為台中市南區最重要的傳統市場。

張峯源說明，「舊相片攝影徵件競賽」以「復古年代」為主題，徵求公元1980年前的第三市場照片，黑白或彩色不拘，畫面內容以人物、建物、攤位、市場通道等皆能投件，希望呈現往昔復刻記憶，詳情可上台中市經發局網站查詢。（編輯：戴光育）1111014