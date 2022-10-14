違反農會法無法參選 中市議員王朝坤錯愕

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）爭取連任的無黨籍台中市議員王朝坤，因違反農會法「交付財物罪」，保護管束執行未畢，今天遭中央選舉委員會取消參選資格，連任夢碎，王朝坤對此表示錯愕。

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查通過民國111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格，台中市第4選舉區王朝坤則因共同犯農會法「交付財物罪」，且在9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

王朝坤接受中央社記者採訪表示，相當錯愕，參選登記前，還曾詢問過律師，參選資格沒問題，只因自己太粗心，忘了去申請解除交付管束，結果因這4個字無法參選，現在距離抽籤號次僅剩下5天，也無力可挽救。

他說，此次參選，支持者較上屆更多，也是對他這3年多來服務地方的肯定，現在面對支持者的盛情，不知道該如何交代。

台中市第4選區（豐原、后里），此次選舉競爭激烈，本來12人角逐5席，堪稱一級戰區，如今王朝坤參選資格遭取消，11人搶5席，競爭仍相當激烈。

地方人士分析，王朝坤曾任鄉民代表以及主席，在地方組織實力厚實，藍、綠都爭相尋求他的支持，在地方政壇頗具影響力，如今無法參選，王朝坤以及他的組織票未來流向，備受矚目。（編輯：謝雅竹）1111014