翁章梁為議員站台 王育敏造勢晚會邀馬英九力挺
2022/10/15 17:51（10/15 18:16 更新）
嘉義縣長翁章梁（前右）力拚連任，15日與同黨議員參選人姜梅紅（前左）同台造勢，翁章梁呼籲東石鄉親一定要為顧好這一席議員，唯一支持姜梅紅連任。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月15日
（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）民進黨尋求連任的嘉義縣長翁章梁今天為同黨的議員參選人姜梅紅站台；國民黨嘉義縣長參選人王育敏舉辦造勢晚會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫將到場力挺。
民進黨嘉義縣黨部表示，姜梅紅曾任嘉義縣第12至14屆議員，第18屆再度當選，第19屆連任，今年底九合一選舉拚連任，今天在東石鄉舉辦競選造勢大會，吸引大批支持者參加。
民進黨立委蔡易餘、陳明文分別上台推薦姜梅紅，並由東石鄉民代表會主席黃東岳為姜梅紅披掛彩帶，蔡易餘授予戰旗，陳明文致贈象徵當選的包子與肉粽。
翁章梁推薦姜梅紅曾任5屆議員，深耕基層30年，勤走地方，這次選舉以「姜是老的辣！紅姐好央甲」為競選主軸，展現資深議員的實力。
翁章梁致詞表示，姜梅紅是非常認真的議員，東石鄉親一定要為顧好這一席議員，唯一支持姜梅紅連任。
王育敏在朴子市與國民黨縣議員李國勝成立聯合競選總部，晚上在朴子市公所前廣場舉辦造勢晚會，站台助講除了馬英九、朱立倫外，還有中廣董事長趙少康、立委江啟臣、翁重鈞等人，更邀請到退出民進黨的前立委林國慶站台。（編輯：謝雅竹）1111015
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