高鐵六路口車禍頻繁 林為洲會勘提設置號誌

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國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲競選團隊發布新聞稿指出，近日接獲許多市民陳情，高鐵六路跟隘口三街交叉路口車禍頻繁，18日邀集相關單位實地勘查，林為洲（中）表示，建議設置號誌，未來也將全面檢討道路人行道。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲今天表示，高鐵六路跟隘口三街交叉路口車禍頻繁，建議設置號誌，未來也將全面檢討道路人行道，保護民眾通行安全。

國民黨立委、竹北市長參選人林為洲競選團隊發布新聞稿指出，近日接獲許多市民陳情，高鐵六路跟隘口三街交叉路口車禍頻繁，今天邀集相關單位實地勘查，盼解決竹北市民的問題。

林為洲認為，此路段時常發生車禍的主因是，未設置交通標誌，汽機車如未依號誌禮讓，常搶道而發生車禍。

新竹縣警察局表示，由於高鐵六路左轉隘口三街已有2組交通號誌，隘口三街直行車輛常因注意前方號誌標示，忽略了行經高鐵六路時的左右來車，未減速慢行，而間接導致車禍頻繁的發生。

林為洲表示，綜合相關單位的意見後，為顧及市民行車安全，建議新竹縣政府交旅處研議在隘口一街、隘口二路、隘口三街設置交通號誌，減少該路段車禍發生。

此外，新竹縣議員參選人林祺軒及竹北市民代表參選人范佩瑤指出，在竹北市嘉豐非營利幼兒園前人行道破裂，恐造成孩童受傷，林為洲今天也邀新竹縣政府等相關單位會勘。

林為洲表示，造成人行道破裂的主因是，家長在上下學接送孩童時，機車騎上人行道，架起中柱時造成人行道的破裂。

他說，將請相關單位除立即修補破裂，並設置交通桿防止機車騎上人行道，同時後續將請縣府研議是否重鋪路面，以避免破裂情形再度發生。（編輯：李錫璋）1111018