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豐原廟東復興商圈拚商機 千張GO購券吸客

2022/10/19 14:15（10/19 14:51 更新）
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豐原廟東復興商圈將於29日舉辦「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，發放1000張「豐原Go購券」，19日在豐原太平洋百貨前廣場舉辦記者會。中央社記者趙麗妍攝 111年10月19日
豐原廟東復興商圈將於29日舉辦「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，發放1000張「豐原Go購券」，19日在豐原太平洋百貨前廣場舉辦記者會。中央社記者趙麗妍攝 111年10月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）搭配萬聖節氣氛，豐原廟東復興商圈辦理「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，發放1000張「豐原Go購券」，以新台幣50元可購買面額150元的Go購券。

台中購物節今年邁入第4年，豐原廟東復興商圈在29日配合辦理「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，今天在豐原太平洋百貨前廣場，在地舞團「妍芸舞集」帶來舞姿曼妙的肚皮舞，為活動揭開序幕。

復興商圈主委吳燈全表示，配合台中購物節舉辦「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，加碼推出「豐原Go購券」，20日中午12時起，在ACCUPASS報名平台進行預購及萬聖嘉年華系列活動報名，每人限預購2張。

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豐原廟東復興商圈以「萬聖面具嘉年華」主題，29日舉辦「2022台中萬聖嘉年華－豐原購MASK FUN」活動，打造台中購物節首個活動亮點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，每個人出門都戴上口罩，如同帶上一副面具。「豐原購MASK FUN」透過大家的創意，展現自己的節慶心情。

萬聖嘉年華系列活動有面具踩街大遊行及萬聖變裝比賽，萬聖變裝比賽分為家庭組及團體組，最高獎金新台幣5000元；成功預購「豐原Go購券」或報名萬聖嘉年華活動者，可在活動現場報到時獲得一份萬聖驚奇小禮，名額有限。（編輯：陳仁華）1111019

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