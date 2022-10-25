周江杰提補助長者裝假牙政見 讓銀髮族有好口福

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（右）日前走訪縣內多個老人長照共餐據點，發現很多老人家胃口不好，原因是牙齒不好導致的咀嚼、吞嚥困難，他25日特別提出針對65歲以上長者健保費自付額定額補助政見，盼讓老人家晚年也有「好口福」。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，長者能好好進食才能保有良好健康，他提出針對65歲以上長者健保費自付額定額補助的政見，讓老人家晚年也有「好口福」。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿表示，周江杰走訪縣內多個老人長照共餐據點，發現很多老人家胃口不好，原因是牙齒不好而咀嚼、吞嚥困難，導致吃東西吃不到全面性營養食物，只能挑軟的、稀的吃，長期下來營養不足，體力自然變差了。

周江杰指出，鄰近的新竹市、桃園市都有針對一般老人的假牙補助政策，但新竹縣目前只針對年滿65歲以上或滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合特定弱勢條件者才有補助。

他表示，提出65歲以上長者健保費自付額定額補助政見，盼協助長輩能正常飲食，開心有笑容；幫助長輩也是幫助年輕人，減輕家庭負擔。

周江杰說，長者在裝了假牙以後，就可吃得飽、吃得好，有充足營養，老化的速度就會減緩，也能夠正常活動，晚年生活會健康幸福許多。（編輯：戴光育）1111025