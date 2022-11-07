不滿被傳賄選 嘉市議員參選人祭出100萬元檢舉獎金

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嘉義市議員參選人王冠鈞（左）7日表示，即日起凡是有證據證明王家人花錢買票賄選者，歡迎向司法單位檢舉，只要司法定讞後，檢舉人不只可以獲得政府的檢舉獎金，「還可以跟律師領100萬元」。 （王冠鈞競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月7日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）嘉義市議員參選人王冠鈞不滿自己被謠傳買票、樁腳被逮，他今天祭出現金100萬元，只要有證據能指證王家人涉賄，除了領到政府的檢舉獎金，還可以跟律師領獎金，「請大家檢舉王冠鈞賄選」。

王冠鈞今天在律師湯光民、劉昆銘陪同下召開記者會，王冠鈞並拿出新台幣100萬元。

王冠鈞表示，2日下午有人到競選總部講某里有現金買票，「請一家4票都投給王冠鈞」，競選總部立刻請人去查證，對方之後改口，聲稱家人的確有收到4000元，但他記錯參選人名字，結果6日又傳出他的樁腳買票被抓。

王冠鈞強調，即日起凡是有證據證明王家人花錢買票賄選者，歡迎向司法單位檢舉，只要司法定讞後，檢舉人不只可以獲得政府的檢舉獎金，「還可以跟律師領100萬元」。

王冠鈞說，參選之初即勤走基層、聽取市民建言，絕對清白參選，沒想到外界有各種抹黑謠言，令他感受到選舉奧步的可怕。

湯光民指出，散播不實謠言指控參選人花錢買票，已經涉及誹謗罪，散布不實事項可處1年以下有期徒刑，以及公職人員選舉罷免法意圖使候選人不當選，最重可判處5年以下有期徒刑。

針對被人冤枉買票一事，王冠鈞的父親王昭坤3日下午到嘉義市警察局第一分局製作筆錄，盼檢警協助釐清。（編輯：陳仁華）1111107