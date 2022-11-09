台南林安登山步道設施老舊 改善工程動土

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市東山區林安森林登山步道因相關設施老舊，近年遊客數量銳減，市府爭取中央補助辦理整體改善工程今天動土，台南市長黃偉哲表示，盼觀光路線道路品質提升，帶來更多遊客。

東山區公所新聞稿指出，林安森林登山步道是台南市溪北地區重要自然生態觀光景點，近年因園區內設施老舊損壞，到訪登山遊客銳減，經過多方努力，成功向中央爭取新台幣1080萬修建經費，加上市府配合款920萬元，辦理步道全面健檢與沿途景觀再造。

東山區公所指出，林安森林公園登山步道又稱為大寮山步道，步道制高點「插旗嶺」海拔約250公尺，山頂有一座觀景平台，視野空曠可遠眺大凍山、白河、東山，沿途動、植物生態豐富，極具教育價值。每年3月下旬至4月造訪步道，可欣賞桃花心木葉轉紅、落葉，有如秋天楓紅的景觀。

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黃偉哲致詞表示，除了林安森林登山步道改善之外，交通部公路總局補助2.44億元經費，進行「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，範圍涵蓋5條道路，可串聯東原老街、仙公廟及175咖啡公路等重要觀光景點，希望工程也能早日開工。

黃偉哲表示，藉由一連串觀光路線道路品質提升，將可帶給東山區居民以及遊客更便利的交通環境，也盼吸引更多遊客走進東山區。（編輯：郭諭儒）1111109