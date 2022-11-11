更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

全國高中商業類技藝競賽 11/29至12/1新北比功夫

2022/11/11 14:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）全國高中111學年度商業類學生技藝競賽，將於29日至12月1日在新北市三重商工及穀保家商登場，市府教育局說，將孩子擺對位置就是天才，選其所愛好好讀，將來就會有前途。

新北市府教育局今天舉行記者會公布，全國高中商業類學生技藝競賽，將於29日在新北舉行，共計11個職種，有175所學校參賽，共計近2000名師生參與競賽。全國產學界及大專院校共襄盛舉。

教育局長張明文表示，新北市重視全國技藝競賽，以高品質賽事與服務全國師生，期許選手能發光發熱，技職教育學生選其所愛，好好就讀就會有前途，每個孩子擺對位置就是天才。他也感謝各界以及家長會支持商業類競賽，攜手培育人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局說，全國商科賽將於29日至12月1日在新北三重商工及穀保家商登場，也邀約周邊飲料及美食在地商家，特別給予參賽師生優惠。市府局處提供文化導覽、住宿優惠、產業媒合等相關資源。

教育局說，本屆競賽三重商工鋪設太陽能板，落實節能、節電永續目標；配合聯合國永續的責任消費及生產精神，規劃餐盒減量及避免剩食，更宣導無紙化及不使用一次性餐具等精神。（編輯：謝雅竹）1111111

張明文
新北出版「童軍18堂課」 培育合作解決問題能力 新北因應BA.5病毒株來勢洶洶 媒合校園集中接種
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族