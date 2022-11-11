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台鐵推追分100百戰百勝紀念票卡 4小時完售

2022/11/11 17:38
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（中央社記者蘇木春台中11日電）適逢台鐵追分車站建站百週年，追分站今天上午9時發行限量2000份的「追分100百戰百勝」紀念卡套，昨晚就吸引民眾排隊搶購，甚至遠從台北前往「卡位」，紀念票卡在下午1時、4小時內就販售完畢。

台灣鐵路管理局台中運務段今天發布新聞稿表示，為慶祝追分車站建站百週年，及祝福準備考試的學子考試順利成功，特別推出「追分100百戰百勝」紀念卡套，象徵樣樣勇奪第一之意，祝福考生金榜題名。

台鐵指出，票卡兌換方式為自民國111年11月11日上午起，於追分站購買4張追分至成功名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，並製作「追分100」活動紀念章，放置於追分站提供民眾蓋章留念。

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台鐵表示，目前台鐵局售票系統所印車票皆已改為西元紀年，但名片式車票仍維持民國紀年，恰逢111年11月1日，票面會印製「111.11.11」具收藏價值，昨天晚間就有10多人前往追分站外排隊，更有民眾遠從台北搶購。

今天上午開賣，來自苗栗縣的男子拔得頭籌，他表示，昨天晚間11時就到場排隊，排到第1個相當開心。台鐵並在今天下午1時，宣布紀念票卡販售完畢。（編輯：黃世雅）1111111

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