疫情下人心焦慮 度母禪寺提供民眾打坐靜心

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受COVID-19疫情影響，許多人焦慮不安，台中市豐原區度母禪寺開放打座禪室，提供民眾禪修、靜坐靜心。中央社記者趙麗妍攝 111年11月15日

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）COVID-19疫情衝擊，讓許多人生活模式發生變化，台中市豐原區度母禪寺創辦人堪千慈囊仁波切開放90坪打坐禪室，提供民眾靜坐靜心，3年來增加了3成的民眾禪修。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，社會經濟的改變，讓許多人生活模式有了變化，內心情緒焦躁不安。

堪千慈囊仁波切今天接受媒體訪問指出，現在許多辦公室都設有靜心室，在生活中學習禪坐，增加心靈良善、知足以及舒緩壓力，減少內心的不安。

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堪千慈囊仁波切表示，現代社會每人都有大小不同的壓力，3年來受疫情影響，經濟壓力、工作不順等，許多人焦慮不安，因此希望對眾生有所貢獻，指導大家心靈舒壓、釋放壓力，讓內心平靜。3年來增加了3成的民眾，前來禪修打坐靜心，讓身心回到當下。

位於豐原的度母禪寺，除提供大眾免費禪修、靜坐、靜心等課程，還提供瑜珈、書法、讀書會、青少年淨化心靈禪修班、青少年幼兒禪修指導等。（編輯：謝雅竹）1111115