大林廠事故懲處 中油煉製事業部執行長調離主管職

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）中油大林煉油廠10月27日火警，中油發言人張瑞宗今天表示，除日前公布的懲處名單，煉製事業部執行長辛繼勤也調任非主管職務，並已委任第三方公正單位協助進行事故調查。

中油大林煉油廠10月27日火警，中油董事長李順欽日前表示，煉製事業部已提建議懲處名單，最高層級為大林廠廠長，會再討論事業部、其他單位是否要負相關責任。

中油發言人張瑞宗今天接受中央社記者電訪表示，煉製事業部執行長辛繼勤也調任非主管職務，事故調查報告則已送交經濟部及高雄市政府，「但這些都是初步調查、懲處，經第三方公正單位進行事故分析後，可能會再有進一步懲處」。

針對第三方調查，張瑞宗說明，已經委任第三方公正單位，將在安全許可之下，切下事故管線進行金相分析，據此檢討人員責任疏失與否。

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張瑞宗表示，大林廠第三重油加氫脫硫工場目前仍於停工，但中油會進行調度，整體來說對於國內穩定供應和安全存量「都沒有問題」。

中油高雄大林煉油廠10月27日晚間10時35分左右，因第三重油加氫脫硫工場發生氣爆造成火警，火勢猛烈。高雄市政府立即勒令停工，並由勞工、環保局等局處分別開罪重罰，共新台幣530萬元。中油於11月3日提出事故調查報告，並承諾將加入第三方公正單位協助釐清。（編輯：黃世雅）1111120