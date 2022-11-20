全國環境知識競賽 豐榮國小蔡沛妤奪國小組第2名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

環保署111年環境知識競賽決賽，台東縣代表豐榮國小蔡沛妤（右）獲得國小組第2名。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）環保署111年環境知識競賽決賽，台東縣代表豐榮國小蔡沛妤獲得國小組第2名，地方與有榮焉。

台東縣政府今天發布新聞稿，環保署舉辦111年環境知識競賽決賽，19日於台灣大學進行，共有440人參加，角逐全國最高殊榮，首次報名參賽的蔡沛妤不負眾望，奪下國小組第二名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣政府環保局表示，台東每年皆辦理縣內初賽，鼓勵在學莘莘學子、社會人士、年長者參與環境知識競賽，並提供學習管道，讓民眾透過網路或戶外活動，學習環境保護的重要性，了解不同層面的環境議題如何落實於生活，最終從知識面延伸至實務面，從日常中實踐環境友善行動，呼應台東縣SDG4優質教育、SDG13氣候行動的永續願景。

環保局表示，今年台東選手再度從激烈競爭中奪得全國第二殊榮，優異的成績不單是選手們孜孜不倦、日積月累的學習成果，顯示台東在環境教育的耕耘，與在地民眾有更深刻連結，拉近民眾與環境的距離，使更多民眾由生活關注環境並實踐，期待以環境知識競賽作為民眾了解環保議題起點，讓更多人用行動守護台東環境，延續環境教育核心價值。（編輯：黃世雅）1111120