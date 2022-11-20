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選舉倒數計時 謝龍介：台南市民無不期待改變

2022/11/20 19:57
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（中央社記者張榮祥台南20日電）年底選舉投票日倒數計時，國民黨台南市長候選人謝龍介今天持續批評台南市政府官商勾結，台南市長黃偉哲對學甲區槍擊案態度異常低態，市民無不期待改變。

謝龍介今天發布新聞稿指出，台南學甲區槍擊案發生前一天，高雄大寮也被開了15槍，高雄市長陳其邁第一時間要求警方全力緝凶，14小時後破案，8人落網，相較台南槍擊案遲未偵破，市民人身安全受到威脅，首長對城市治安的態度有天壤之別。

謝龍介表示，面對這次重大槍擊案，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇全都噤聲，黃偉哲態度更是迴避。他呼籲黃偉哲勇敢出面，撇清和槍擊案的關係。

謝龍介說，台南治安惡化，官箴敗壞，前台南市長賴清德打下根基所託非人，被黃偉哲毀於一旦，市府人事案、工程案、長照標案都被「地下市長」箝制，太陽光電案更是「大家喬」。

謝龍介表示，台南市政府官商勾結，建設無成，市民無不期待改變，自己當選市長後，一定會打造清廉、效率、福利、幸福的台南市。（編輯：黃世雅）1111120

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