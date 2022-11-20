衝刺選前最後假日 蔡其昌海線大團結造勢晚會人氣旺

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）選前最後一個星期日，民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚在清水區舉辦海線大團結造勢晚會，立法院長游錫堃與前立法院長蘇嘉全都到場站台，呼籲海線鄉親團結支持自己的子弟。

蔡其昌在選前最後一個星期日回防故鄉清水區，晚上在清水運動場舉辦海線大團結造勢晚會，競選總部估計，現場湧入上萬人，會場大爆滿，群眾甚至外溢到場外，游錫堃及蘇嘉全都到場站台力挺。

游錫堃表示，台灣如果要和平，不是要向中國低聲下氣拜託，而是要有防衛意識，這次投票非常關鍵，不能讓國際媒體懷疑台灣沒有自主防衛的意識，大家一起用投票展現意志，讓蔡其昌高票當選、讓所有本土派的候選人都高票當選，讓國際了解台灣要保衛自己的決心。

蘇嘉全指出，海線要出一個市長非常不簡單，民進黨願意提名海線的蔡其昌來當市長，非常不容易，只要蔡其昌當市長，一定會爭取更多的資源回到海線，建設海線，所以去投票、幫忙拉票，蔡其昌就能夠當選，大家就是決定這場選戰的關鍵人物。

蔡其昌認為，海線的人口少，是大台中最偏遠的地方，長輩說海線是「風頭水尾、站尾包衰」，所以海線的鄉親本來就鍛鍊出不怕輸、不怕困難的精神，徵召參選至今跑了900多場，是為海線的鄉親爭一口氣，為什麼海線的孩子不能當市長，他一直堅持，只要大家團結，有共同的願望就一定能把城市的進步贏回來、把海線的建設贏回來。

蔡其昌晚上壓軸發言一上台，台下近萬名群眾高喊「市長好」，一度讓他感動到說不出話來。造勢晚會結束後，他也繼續前往清水五權夜市向鄉親拜票，許多民眾看到蔡其昌紛紛要求合照，高喊凍蒜。（編輯：黃世雅）1111120