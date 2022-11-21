團團病逝大貓熊館擺追思看板 家人行為沒太大差異

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）大貓熊「團團」病逝，台北市立動物園大貓熊館已擺放追思看板，讓民眾悼念並給予祝福。園方表示，儘管無法知道家族成員「圓圓」牠們內心想法，但行為看起來沒有太大差異。

「團團」在8月底接連癲癇發作後發現腦部病變，台北市立動物園邀集各界專家協助診治、給予「團團」最密集的照顧，然而「團團」11月19日凌晨頻繁出現癲癇症狀，動物園最終決定忍痛讓「團團」在麻醉中沉睡。

動物園今天表示，大貓熊館內已設置追思看板，讓民眾悼念並給予「團團」祝福，預計擺放期為兩週，其他紀念方式仍在規劃中。

動物園大貓熊館長陳玉燕今天透過影片表示，「團團」的照養團隊中，有人已經陪伴牠14年，大家在走這最後一哩路的過程中其實都有心理準備，但仍需要時間沉澱，同時會秉持專業，繼續努力、用心地照顧「圓圓」、「圓仔」和「圓寶」。

陳玉燕回憶，「團團」和「圓圓」在來台灣前就生活在一起，其實關係比較像姊弟，所以牠們在發情期間比較像在嬉戲，無法自然交配，動物園只好協助人工繁殖，「我們都笑說，過程中圓圓的吸引力遠不如一顆蘋果。」

陳玉燕指出，4隻大貓熊個性不同，但「團團」是大家一致認為最乖、最溫和的，牠吃東西最不挑食，即使生病了仍會配合每天吃很多藥跟打針。

有關「圓圓」、「圓仔」和「圓寶」對「團團」病逝的反應，陳玉燕說，雖然無法知道牠們內心的想法，但大貓熊是獨居動物，至少行為表現上牠們看起來沒有太大差異。

陳玉燕強調，儘管「團團」已經走了，但牠留下來的醫療經驗及資料將作為未來大貓熊照養重要參考，「這是他最後提供給大家的貢獻」。

動物園說明，「團團」的病理解剖報告收集約需14到21天的時間，完成後將舉行記者會說明。（編輯：李亨山）1111121