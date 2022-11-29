高齡導護、轉換逾200本點字書 難不倒北市志工

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）至今已轉換超過200本點字書的梁錦繡，以及高齡92歲依舊在校門口守護學童安全的許連生，都是北市優良志工；社會局表示，志願服務不分年齡，盼打造溫馨的互助社會。

「金鑽獎優良志工表揚大會」今年已邁入第26屆，是北市志工的年度盛事，以黃色、明亮的形象，展現志工是城市中溫暖的光亮。

其中，獲獎者之一的梁錦繡，在台北市立圖書館，協助將書籍文字轉為視障者能夠閱讀的點字書，20年間已經轉換超過200本書籍，讓視障朋友有機會透過閱讀拓展視野。

另一名獲獎者許連生，則是風雨無阻地在建安國小大門口擔任導護工作，而他已經高齡92歲，此外還參加聯合醫院、大安衛生所及里民巡守隊，貫徹「把志工服務當作運動，越做越健康」的服務熱忱。

北市社會局表示，本屆選出35名優良志工、11組優良志工團隊以及5組優良志工家庭，除了以上2人，更不乏高齡80歲以上的優良志工及志工家庭，運用畢生累積智慧，照耀北市各個角落。

社會局指出，2023年台灣燈會也即將於北市登場，邀請更多市民朋友加入志願服務的大家庭，將「志工」這一盞盞小光源，匯聚成為點亮台北城的光源。（編輯：方沛清）1111129