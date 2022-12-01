台南庇護工場推年菜伴手禮 市府籲各界相挺

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市各庇護工場今天在官田區農會超市前聯合行銷年菜及年節伴手禮，台南市長黃偉哲出席協助推廣，希望各機關團體及民眾相挺庇護工場的產品，從團圓飯到飯後甜點一次購足。

黃偉哲致詞表示，年關又要到了，每年市府都會與社福團體共同行銷優質年菜，台南是美食之都，除了吃出美味之外，還要吃出一些人情味，來自社福團體所準備的美食，就是最具人情味的食品，呼籲社會大眾一起選購，既做公益又能吃美食，何樂而不為。

黃偉哲指出，來自台南各庇護工場特製的年節好禮，豐富多樣，很感謝台南市木工業職業工會、油漆工會率先響應採購喜憨兒庇護工場的年菜組，並贈致給職災、弱勢家庭，也期望企業界踴躍選購，將庇護好禮介紹給更多朋友認識，不僅買到優質好吃的、好用的東西，分送愛心時還可感受分享的喜悅。

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黃偉哲說，此次推廣的產品包括菩提澄園的五福吉兔饅頭、喜憨兒的年菜組合、展翼的焦糖堅果塔禮盒、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製的紅包袋，創義印製的年曆本等，讓團圓飯從年菜、到飯後甜點以及年節紅包，應有盡有一次購足。

台南市政府工局指出，在庇護工場工作的身心障礙員工，對每個工作過程都全力以赴，值得讓大家支持、安心消費，民眾訂購庇護商品，分送到關愛的人手上，除了傳遞愛與祝福，更能鼓舞身心障礙者找回自信、自尊，相關產品內容及訂購方式可上台南市勞工局網站查詢。（編輯：黃世雅）1111201