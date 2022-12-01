南投縣敬老愛心卡可搭計程車 每趟補助85元

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南投縣敬老愛心卡1日起可刷卡搭乘與縣府特約計程車，每趟車資最高扣抵補助額新台幣85元，不足車資則需自付現金或儲值金，目前共有3704輛計程車適用。圖左南投縣長林明溱、右為南投縣長當選人、立委許淑華。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）每月額度價值新台幣1000元的南投縣敬老愛心卡今天起可刷卡搭乘與縣府特約計程車，每趟車資最高扣抵補助額85元，不足車資則需自付現金或儲值金，目前共有3704輛計程車適用。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，即日起實施南投縣敬老愛心卡可刷卡搭乘特約計程車隊，每趟車資最高補助85點（1點即1元），1天最高可刷4趟，讓長輩或身心障礙者交通運輸更方便，特約車隊包含台灣大車隊、大都會車隊、怡美交通、永隆交通、和泰yoxi。

縣府表示，敬老愛心卡民國104年起每月額度由300點調增至1000點，原僅能搭乘與縣府合約的13家公路客運或國光客運，今天起擴充功能可用於搭乘計程車，每趟車資最高補助85點，可從1000點補助額扣抵，其餘不足車資需用卡片儲值扣款或支付現金。

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縣府表示，目前共3704輛特約計程車提供敬老愛心卡服務，特約計程車皆貼有「南投縣政府敬老愛心卡，可刷卡搭乘計程車」識別貼紙，方便民眾辨識搭乘，並提供電話叫車或手機軟體預約服務，讓南投縣滿65歲以上長者、60歲以上原住民、身心障礙持卡者更便利。

縣府提醒，南投縣敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，月底若未使用完畢，點數無法累計，也建議卡片可自行儲值金額，讓搭乘使用更便利。（編輯：張芷瑄）1111201