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花蓮縣府獲中央經費 原鄉設愛部落免費無線網路

2022/12/7 15:15（12/7 15:16 更新）
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花蓮縣政府原住民行政處爭取在原民鄉鎮部落設置免費公用無線網路「愛部落I-Tribe」，7日舉行無線寬頻開通典禮，並藉視訊同步與吉安鄉博愛新村部落、瑞穗鄉梧繞部落族人互動。中央社記者張祈攝 111年12月7日
花蓮縣政府原住民行政處爭取在原民鄉鎮部落設置免費公用無線網路「愛部落I-Tribe」，7日舉行無線寬頻開通典禮，並藉視訊同步與吉安鄉博愛新村部落、瑞穗鄉梧繞部落族人互動。中央社記者張祈攝 111年12月7日
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣政府爭取國發會花東地區永續發展基金，計畫6年內在縣內208處部落全面設置「愛部落I-Tribe」免費公用無線網路，邁入第5年，已完成133個部落建置。

花蓮縣政府原住民行政處今天舉行無線寬頻開通典禮，透過視訊同步與吉安鄉博愛新村部落、瑞穗鄉梧繞部落族人互動。

花蓮縣政府原民處部落經濟科長鄧凱倫接受媒體採訪指出，花蓮縣府自民國107年起，每年向花東基金爭取約新台幣3000多萬經費建置「愛部落I-Tribe」免費公用無線網路，至今已完成133個部落建置，共681個WiFi熱點，總計使用人次逾5000萬人次。

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鄧凱倫說，因免費公用無線網路提供戶外使用，訊號涵蓋部落8成範圍，建置過程必須要與當地族人討論設置地點，要評估可能阻隔訊號的建物，時間耗時較長，設置完成後，就可透過智慧型手機、平板電腦等，24小時免費連上網。

博愛新村部落發展協會理事長王梅蘭說，受地形限制，部落手機網路常有訊號死角，有了愛部落無線網路，可補足斷訊問題。（編輯：黃世雅）1111207

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