花蓮縣府獲中央經費 原鄉設愛部落免費無線網路

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣政府爭取國發會花東地區永續發展基金，計畫6年內在縣內208處部落全面設置「愛部落I-Tribe」免費公用無線網路，邁入第5年，已完成133個部落建置。

花蓮縣政府原住民行政處今天舉行無線寬頻開通典禮，透過視訊同步與吉安鄉博愛新村部落、瑞穗鄉梧繞部落族人互動。

花蓮縣政府原民處部落經濟科長鄧凱倫接受媒體採訪指出，花蓮縣府自民國107年起，每年向花東基金爭取約新台幣3000多萬經費建置「愛部落I-Tribe」免費公用無線網路，至今已完成133個部落建置，共681個WiFi熱點，總計使用人次逾5000萬人次。

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鄧凱倫說，因免費公用無線網路提供戶外使用，訊號涵蓋部落8成範圍，建置過程必須要與當地族人討論設置地點，要評估可能阻隔訊號的建物，時間耗時較長，設置完成後，就可透過智慧型手機、平板電腦等，24小時免費連上網。

博愛新村部落發展協會理事長王梅蘭說，受地形限制，部落手機網路常有訊號死角，有了愛部落無線網路，可補足斷訊問題。（編輯：黃世雅）1111207