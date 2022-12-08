高雄影城慶開幕 10日「1元看電影」好康限千人

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄喜樂時代影城總圖店慶開幕，繼日前試營運讓民眾自備容器爆米花裝到滿，成功吸引人潮後，今天再宣布12月10日排隊購票看電影每人只要1元，限量1000名，再度引發熱議。

喜樂時代影城3日為開幕暖身，推出「喜樂爆米花自備容器隨你吃」活動，結果吸引大批民眾排隊裝爆米花，還有人帶容量高達1600公升的塑膠桶來裝；據業者估算，當天共送出1.5公噸的爆米花，花費約新台幣260萬元。

喜樂時代影城今天再召開記者會宣布，12月10日將推出「喜樂時代1元看電影」活動，當天現場排隊購票，每人只要1元，限量1000名，但民眾須自備1元零錢，現場不找零；消息一出，再度引發網友熱議，紛紛躍躍欲試。

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除了喜樂時代影城，高雄許多影城近期也紛推優惠活動攬客，高雄in89影城12月舉辦週年慶抽獎活動，最大獎是iPhone 14，還有集票根送電影票等優惠。

高雄威秀影城則改裝升級，將IMAX投影設備更換為最高規格IMAX 4K雷射放映系統，用更好的聲光效果吸引觀眾；此外，秀泰影城也即將進軍高雄夢時代，目前正在興建施工，預計近期開幕，為高雄觀眾增添新選擇。（編輯：陳仁華）1111208