入冬首波寒流週末報到 農漁民著手防寒措施

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）中央氣象局預報，今年入冬以來首波寒流將於17日報到，雲林的農漁民著手防寒措施，避免寒害影響；雲林縣府提醒民眾添加保暖衣物，同時農漁牧業需注意防寒。

中央氣象局12日預報，今年入冬以來首波寒流將於17日報到，影響全台2天，氣象專家吳德榮今天表示，16日晚間首波寒流南下，週末台北氣象站預估將降溫至9度以下，本島平地最低溫也會降至6度以下。

寒流尚未報到，雲林縣沿海的養殖戶超前布署，加強池水保溫防寒。家禽業者也準備保溫燈控溫保暖。

雲林縣府提醒，此波寒流低溫可能持續到下週一清晨，農漁牧業要注意防寒，民眾也需增添衣物保暖。

農業處副處長蔡耿宇今天接受媒體聯訪時建議，可採收的蔬果和花卉，農民及早作業，又或是在田間周邊搭設塑膠棚、溫室、防風牆或防風網，以防農作物被冷空氣凍傷、避免葉子被風吹焦；此外，實施畦溝灌水或葉面灑水也具保護作用。

至於果樹，除可在田區迎風側架設防風設施，也可酌量增施鉀肥，果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等，均可加強抗防寒，另茶園茶樹樹冠可覆蓋塑膠布、遮陰網或撒薄層稻草、加強樹冠面噴水等，可隔絕冷空氣避免霜害。

蔡耿宇說，針對吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等屬不耐寒品種，業者可在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫設備，並視環境變化控制放養數量，必要時及早採捕。

若魚塭水溫低於20度，業者勿投飼料，水質不良時需換水，並隨時打撈凍傷魚體，避免汙染池水；水溫低於15度時要立即啟動池水加溫、打氣增加溶氧等緊急措施，減輕魚體死亡情形。（編輯：郭諭儒）1111213