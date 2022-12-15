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東部海域規模6.2地震 機捷15列1150旅客受影響

2022/12/15 14:33
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）今天中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，桃園大眾捷運公司表示，受地震影響，機場捷運全線降速至40公里巡軌，於12時40分恢復正常營運，地震共影響15列車、約1150名旅客。

根據中央氣象局最新地震報告，中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里（台灣東部海域），地震深度5.7公里，最大震度花蓮縣5弱。

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桃捷公司隨後也發布新聞稿表示，中午12時3分，機捷地震偵測系統顯示最大震度為3級，桃捷公司行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速至40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，巡軌作業於12時40分完成，在確認號誌、軌道、電力系統皆無異常後，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計，這次地震共影響15列車、約1150名旅客。（編輯：李錫璋）1111215

#桃園大眾捷運公司
#中央氣象局
#機捷
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