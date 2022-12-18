OPEN將大氣球飛走引飛安疑慮 由民航局釐清責任

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）「OPEN！大氣球遊行」昨天在高雄夢時代前舉行，主角「OPEN將」卻遭強風吹飛，最後在大寮區發現殘骸。不過氣球飄飛，也引發觸犯民航法疑慮，小港機場今天表示，由民航局釐清責任中。

「OPEN！大氣球遊行」昨天共有OPEN家族、Hello Kitty、史努比、美樂蒂、卡娜赫拉的小動物等共17顆大氣球參與，但主角「OPEN將」卻在遊行結束後，傍晚突遭一陣強風吹斷繩索飛走。最後在晚上9時許，在大寮區發現破碎殘骸。

主辦單位推測「OPEN將」大氣球升上高空後，因氣溫、氣壓差而破裂，所幸墜落處附近為空地，並未造成人員受傷。

不過大氣球升空飄飛，也引發觸犯民航法疑慮。根據民航法規定，航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿或施放有礙飛航安全之物體，但經民航局核准者，不在此限。

高雄國際航空站副主任洪建男今天接受中央社記者訪問表示，大氣球遊行的地點，是禁止施放空飄物的範圍，主辦單位有提出申請，但限定高度15公尺以下，且要綁好。

原本「OPEN將」有綁住，不料卻遭強風吹斷繩索飛走，洪建男說，昨天航空站沒有接獲飛行員看到「OPEN將」的通報，機場運作沒有異常，不過已有將相關資料回報民航局，後續由民航局釐清是否有觸犯民航法等情形。（編輯：黃世雅）1111218