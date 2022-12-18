人工增雨陸空雙管齊下 曾文水庫略有進帳

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）今年下半年曾文水庫集水區降雨量不到歷年平均值一半，目前蓄水率偏低，水利署把握此波鋒面機會進行人工增雨，陸空雙管齊下，昨天累積降雨量約23毫米，預估帶來約90萬立方公尺入流量。

經濟部水利署南區水資源局發布新聞稿指出，把握此波機會，由國家中山科學研究院於曾文水庫集水區進行高空焰彈增雨作業，南水局接續於大壩進行地面人工增雨作業，雙管齊下，希望向老天多要些水。

根據南水局觀測資料，曾文水庫集水區昨天降雨量約23毫米，雖然不多，但已是9月4日後單日降雨量最高的一次，南水局預估，這波降雨約可為曾文水庫帶來約90萬立方公尺入流量，供應民生用水為主的南化水庫則有約20萬立方公尺入流量。

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南水局指出，保守評估台南地區在明年2月底前，民生、產業用水可穩定供應，南水局將嚴控水庫出水，極力蓄留水資源於水庫，同時最佳化調配區域水源運用，以增加南部地區備援與整體應變能力，也呼籲民眾配合節水，珍惜有限水資源。

根據南水局下午5時的觀測資料，相連通的曾文與烏山頭水庫合計蓄水量約1億9688萬立方公尺，蓄水率約33%，南化水庫蓄水量7357萬立方公尺，蓄水率約82%。（編輯：陳仁華）1111218