改善空污 中山大學AIR HoPE產發中心展現新創技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國立中山大學AIR HoPE 產學研發中心，致力改善空污問題，成功研發多項尖端監測技術，包括無機氣體感測晶片、微型質譜儀等，今天舉辦成果發表會，展現新創技術及知識。

中山大學氣膠科學研究中心與中鋼公司結合校內外專家產學合作，成立「AIR HoPE 產學研發中心」，為國內首座由學術界及產業界攜手合作，以改善空污為目標而設置的產學研發中心。

國立中山大學AIR HoPE（Academic-Industry Research Hub of People and Earth）產學研發中心今天舉辦成果發表會，包括校長鄭英耀、中鋼公司董事長翁朝棟、高雄市環保局副局長黃世宏及多名產業界業者參與。

會中實體展示多項新穎空品監測、儀器空污減排設備及材料，包括無機氣體感測晶片、微型質譜儀、MOF金屬有機框架材料的高效能濾材等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，會中也展出研究團隊針對改善空品及淨化空氣所開發的新創教材教具，包括在全球翻譯20語言版本的病毒氣膠空氣傳播防疫科普教材「病毒飄之延燒攻略」，及最新推出的新一代決策型桌遊「艾兒（Air）別哭．為潔淨空氣而戰」。

「AIR HoPE產學研發中心」總主持人、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁說，期許AIR HoPE所開發的新創技術與材料、知識，未來有機會擴散到其他有空污減排需求的產業，甚至協助國際上有同樣需求的產業，邁向產學國際化。（編輯：黃世雅）1111220