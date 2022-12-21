更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

光復高中設計成果展登場 學生結合興趣秀創意

2022/12/21 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市私立光復高中設計群今天舉辦成果展，有熱愛動漫、角色扮演的學生將興趣結合所學，分別創作出微電影、商品設計等多元作品，家長們到場給予最大支持及肯定。

光復高中提供新聞資料表示，第19屆設計群成果展以「蒔舊」為主題，即日起至28日在校內綜合大樓東側一樓展出，內容包含廣告設計科、多媒體設計科及室內設計科學生共21組作品，除展現學生3年所學，也投射出他們對於世界的觀察與生活態度。

設計出專屬角色扮演場域的「愛沁紗」團隊，組長曹育瑄告訴中央社記者，因為有組員對於動漫及角色扮演有興趣，經討論後選擇新竹縣竹東鎮作為基地，設計一棟鋼琴造型的建築，室內規劃換裝、化妝空間，室外則有多處拍照美景，她說「若能真實打造出這樣的環境，將會是角色扮演者們的天堂」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廣告設計科學生徐健揚說，有組員喜歡搜集公仔，但購買公仔需不少花費，大家希望能將興趣結合所學，用陶土捏造出4種造型角色公仔，同時也設計製作抱枕、馬克杯等周邊商品。

徐健揚說，他們認為15至25歲是會慢慢隱藏情感的年紀，組員們透過觀察及個人經驗，共同設計出喜、怒、哀、樂4個公仔角色，每個公仔都有自己的故事，希望看到公仔的人能卸下心防，真實面對內心情緒。（編輯：張銘坤）1111221

#徐健揚
#曹育瑄
#第19屆設計群成果展
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族