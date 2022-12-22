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小三通金馬民眾春節先行 陸配開心：終於通了

2022/12/22 17:41
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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）行政院今天宣布啟動兩岸春節小三通，以金馬民眾為優先，金門不少中國籍新住民開心說「終於可以回家了」；但前立委陳清寶認為這只有「半套」，24日如期遊行，訴求全面復航。

兩岸小三通因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，於2020年2月10日中斷；而根據金門縣政府社會處統計，金門目前約有2500名中國籍新住民，其中包括即將卸任的縣長楊鎮浯夫人、來自重慶的張婭玲。

楊鎮浯下午在與媒體閒聊時表示，會找時間帶妻子回娘家看看。金門縣新女性權益協會理事長戴紅接受中央社記者訪問表示，3年來她女兒回大陸3趟，全部從桃園機場搭機，不知花了多少冤枉錢，「搶錢政府」不知道小老百姓生活艱難。

來自莆田的小梅在群組說，3年沒回家，開通第一時間要回家看父母，真的好開心；老家在成都的菲兒說，如果大陸沒有隔離，她會立刻回鄉探望媽媽；來自福建省閩侯縣的林玉嬌說，70多歲媽媽今年動心臟手術，她無法回去照顧媽媽，好心酸，這次總算可以回鄉盡孝道。還有人說，這幾年關瘋了，一定會有很多人去對岸「報復性」消費。

依照大陸委員會規劃，「金馬地區民眾春節交通專案」實施時間為春節前後兩週，也就是2023年1月7日到2月6日；從湖南來的范紅艷擔心如果沒趕在2月6日回金門，是否要再從桃園機場回來。

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對此，縣長楊鎮浯在稍早記者會中說明，2月6日只是第1階段的實施時間，一旦復航後就會全力爭取維持通航，民眾毋須擔心2月6日以後是否會停航，反而應關注，隨著疫情和緩，復航範圍會逐步擴大，最終達到全面復航。

此外，金門縣前立委陳清寶和連江縣籍前立委曹爾忠，共同發起於24日在台北舉辦「還我小三通」大遊行。陳清寶下午告訴中央社記者，由於行政院的春節小三通專案只有「半套」，因此遊行照常進行，主要訴求在恢復全面直航；他說，初估有700人參與，當天下午2時在中正紀念堂集合，3時出發，遊行到立法院和行政院。（編輯：陳仁華）1111222

#楊鎮浯
#陳清寶
#行政院
楊鎮浯
小三通金馬民眾春節先行 楊鎮浯：全力爭取維持通航 小三通復航 王必勝：不解中國疫情無法評估對台影響
陳清寶
前金馬立委發起遊行 爭取春節前小三通復航
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