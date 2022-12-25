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新竹市正副議長選舉結果 許修睿余邦彥順利連任

2022/12/25 12:38（12/25 12:43 更新）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市議會今天舉行正副議長選舉，議長許修睿及副議長余邦彥在國民黨、民眾黨及多名無黨籍議員的支持下，成功連任第11屆正副議長。

第11屆新竹市議會共有34席，國民黨14席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍6席，今天全部出席，正副議長的有效票均為34票。

新竹市議會正副議長選舉結果上午出爐，議長許修睿在第一輪投票時，在國民黨、民眾黨及無黨籍等議員支持下，拿下20票確認連任。副議長部分，由現任副議長余邦彥獲19票確認連任。

許修睿致詞表示，這次議長選舉過程歷經許多波折，但在許多黨籍議員的團結下仍順利完成，他說，新竹市議會有許多黨籍議員，可說是百花齊放，未來新竹市議會持續秉持公平、公正、公開原則，讓眾議員們發揮所長、監督市府，也盼市府能尊重議會，採納意見，共同為新竹市民的未來持續努力。

順利連任議長的許修睿有四海幫背景，曾被提報治平對象，但近年他擔任新竹市竹蓮寺主委，每年寺廟定期舉辦公益活動、捐贈消防車輛，善心義舉在地方獲得民眾及跨黨派認同。（編輯：張銘坤）1111225

#許修睿
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#新竹市
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