新北淡水跨年煙火秀 淡海輕軌不打烊

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府今天表示，台北、新北晚間都有跨年煙火活動，淡海輕軌與台北捷運一樣不打烊，公車末班車至元旦凌晨1時。呼籲前往欣賞淡水煙火秀搭大眾運輸，配合交通指示與管制。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，市府今天在淡水與八里舉辦煙火秀，下午3時起就有活動。交通維持計畫以大眾運輸為核心，簡化公車調度動線，加速人車分流散場，並即時監控人流；同時由警察局預置警力、交通號誌維修小組，因應排除突發狀況。

交通局說，新北市15條路線公車配合台北市跨年活動延後收班，於元旦凌晨1時發出最末班車。民眾可收聽警察廣播電台或「新北即時交通資訊網」，查詢即時交通資訊。

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鍾鳴時也向前往交通戰情室視察的市長侯友宜簡報表示，昨天傍晚起，台64線與台65線快速道路湧現時段性車潮，預估今天中午過後將有更多民眾出遊，部分路段及匝道口恐出現回堵壅塞，提醒民眾搭乘大眾運輸，避開塞車。

侯友宜說，已責成高灘地工程管理處、交通局、警察局，做好煙火秀的現場人流管控，淡海輕軌與台北捷運一樣不打烊。另外，觀光旅遊地區可能會帶來人潮，也已經做好交通疏導準備。（編輯： 李錫璋）1111231