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竹縣新埔學堂獲捐15萬元 用藝術治療課延緩失智

2022/12/31 13:55（12/31 14:16 更新）
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新竹縣仁慈醫院在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，30日獲得社團法人台灣愛的萌芽福利協會捐贈新台幣15萬元。（台灣愛的萌芽福利協會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月31日
新竹縣仁慈醫院在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，30日獲得社團法人台灣愛的萌芽福利協會捐贈新台幣15萬元。（台灣愛的萌芽福利協會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月31日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）新竹縣仁慈醫院在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，昨天獲得社團法人台灣愛的萌芽福利協會捐贈新台幣15萬元，盼透過藝術治療課程延緩失智。

台灣愛的萌芽福利協會今天發新聞稿表示，根據衛生福利部研究結果，推估目前台灣約有29萬名失智者，而失智症目前仍沒有治癒方式，希望讓失智長者透過容易學習、跟著做的方式，促進觸覺、聽覺等刺激，減少失智惡化速度。

愛的萌芽福利協會表示，位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院長久來積極致力於長照服務，於108年在新埔鎮設置失智社區服務據點「新埔學堂」，廣收失智症個案一起參與社區長照服務。

新埔學堂個案管理師邱貞勤於稿中表示，失智長者對時空概念、理解與表達等能力可能有些退化，但許多長者對於過去熟悉的技能及記憶仍在，只要引導投入到擅長的活動中，就會變得比較好。

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邱貞勤表示，新埔學堂開設藝術治療課程，透過手作拼布等方式，讓失智長者在製作過程比較安定，也可以維持空間感與手眼協調、精細動作等能力，一舉數得。

愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，昨天捐助新埔學堂15萬元，指定用作藝術治療課程，另也捐贈一批物資，希望輕度失智者在藝術治療師的引導與協助下，預防老年衰弱與預防延緩失能失智惡化。（編輯：李錫璋）1111231

#新埔學堂
#邱貞勤
#劉志枰
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