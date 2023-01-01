更多編輯台推薦新聞：
2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張育成傳婉拒經典賽惹怒球迷 維基百科一度被改稱逃兵
首頁 / 地方

元旦升旗 張善政：113年13區公所與市府同步舉行

2023/1/1 11:24（1/1 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長張善政（前中）1日一早先前往龍潭區參加升旗典禮，隨後趕回參加市府前升旗活動，他致詞表示，桃園幅員廣闊，不是所有鄉親都能到市政府前參加元旦升旗典禮，他說，113年起桃園13個區公所及市府元旦早上都會辦理升旗典禮，讓鄉親就近參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月1日
桃園市長張善政（前中）1日一早先前往龍潭區參加升旗典禮，隨後趕回參加市府前升旗活動，他致詞表示，桃園幅員廣闊，不是所有鄉親都能到市政府前參加元旦升旗典禮，他說，113年起桃園13個區公所及市府元旦早上都會辦理升旗典禮，讓鄉親就近參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長張善政今天參加上任後第一個元旦升旗典禮，他表示，明年起13個區公所和市府都會舉辦元旦升旗典禮，讓鄉親就近參加，同時揮別疫情的陰霾，展現過去2年累積能量。

張善政一早先前往龍潭區參加升旗典禮，隨後趕回參加市府前升旗活動，他致詞表示，桃園幅員廣闊，不是所有鄉親都能到市政府前參加元旦升旗典禮，他說，明年起桃園13個區公所及市府，每年元旦早上都會辦理升旗典禮，讓鄉親就近參加升旗典禮。

張善政會後接受媒體聯訪表示，今年是民國112年開國紀念日，希望從現在開始，揮別過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，讓大家展現過去2年累積能量，能夠好好發揮，把桃園打造成一個新境界。

對於記者詢問，如何看待行政院長蘇貞昌昨天到機場視察，但未邀請身為桃園市長的張善政共同視察。張善政指出，防疫是需要中央和地方密切合作，相信在適當的時間，將來需要地方出現的時候，絕對會扮演不可或缺角色，他不擔心。

記者又問，元旦升旗典禮標語「桃園善好」，遭到民進黨籍市議員認為有奉承的味道。張善政說，「善」這個字是大家都很喜歡、非常有正面能量的字，所以市府就用這個字，表達希望桃園越來越好的意念。（編輯：方沛清）1120101

桃園市長張善政（前右5）1日參加上任後第一個元旦升旗典禮，與眾人一同比讚合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月1日
桃園市長張善政（前右5）1日參加上任後第一個元旦升旗典禮，與眾人一同比讚合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月1日
#張善政
#桃園
#蘇貞昌
張善政
桃園市5歲學費1學年補助9000元 明年2月上路 啟動公共工程總體檢 張善政：優先3案百日出爐
蘇貞昌
視察中國航班入境採檢專案 蘇貞昌：防疫不能鬆懈 央行升息 內政部補貼17項住宅貸款利息至113年底
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族