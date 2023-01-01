元旦升旗 張善政：113年13區公所與市府同步舉行

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桃園市長張善政（前中）1日一早先前往龍潭區參加升旗典禮，隨後趕回參加市府前升旗活動，他致詞表示，桃園幅員廣闊，不是所有鄉親都能到市政府前參加元旦升旗典禮，他說，113年起桃園13個區公所及市府元旦早上都會辦理升旗典禮，讓鄉親就近參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長張善政今天參加上任後第一個元旦升旗典禮，他表示，明年起13個區公所和市府都會舉辦元旦升旗典禮，讓鄉親就近參加，同時揮別疫情的陰霾，展現過去2年累積能量。

張善政一早先前往龍潭區參加升旗典禮，隨後趕回參加市府前升旗活動，他致詞表示，桃園幅員廣闊，不是所有鄉親都能到市政府前參加元旦升旗典禮，他說，明年起桃園13個區公所及市府，每年元旦早上都會辦理升旗典禮，讓鄉親就近參加升旗典禮。

張善政會後接受媒體聯訪表示，今年是民國112年開國紀念日，希望從現在開始，揮別過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，讓大家展現過去2年累積能量，能夠好好發揮，把桃園打造成一個新境界。

對於記者詢問，如何看待行政院長蘇貞昌昨天到機場視察，但未邀請身為桃園市長的張善政共同視察。張善政指出，防疫是需要中央和地方密切合作，相信在適當的時間，將來需要地方出現的時候，絕對會扮演不可或缺角色，他不擔心。

記者又問，元旦升旗典禮標語「桃園善好」，遭到民進黨籍市議員認為有奉承的味道。張善政說，「善」這個字是大家都很喜歡、非常有正面能量的字，所以市府就用這個字，表達希望桃園越來越好的意念。（編輯：方沛清）1120101