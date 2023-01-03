高雄長照交通接送 111年服務數量成長47％

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）為提供長照個案外出「行」的便利，長照2.0推出交通接送服務，高雄市衛生局今天表示，截至去年11月底服務人數1萬多人，服務量能增加，將持續招募更多車輛投入服務。

高雄市衛生局今年新聞稿表示，服務包含居家往返醫療院所協助就醫、定期式復健或透析的就醫交通服務，及居家往返社區式日照中心或巷弄長照站等的社區式交通服務。

衛生局指出，高雄市就醫交通接送部分有24家服務單位，約320輛長照交通車；社區式交通接送有125家服務單位，約183輛社區交通車。截至民國111年11月底，服務人數1萬2160人、32萬7767趟，較110年成長47％。

衛生局表示，未來將持續招募多元化的交通單位和交通車輛，在交通服務尖峰時段，紓解長照個案交通的運能。另外，也提供各項補助方案，讓更多交通車和駕駛投入交通服務。

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衛福部自111年2月起放寬使用對象，經評估屬長照需要等級為第2級（含）以上之長照失能者，為交通接送服務的對象。

交通接送補助內容，一般區長照個案每月新台幣2000元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔8％、一般戶部分負擔25％。另偏遠地區如六龜、甲仙、田寮、茂林、桃源、那瑪夏等每月2400元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔7％、一般戶部分負擔21％。（編輯：郭諭儒）1120103