新北議會臨時會流會 藍綠議員互批未盡監督職責

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新北市議會第4屆首次臨時會預備會議因民進黨團要求市長侯友宜到會報告，進而引發爭議最終流會；黨團5日舉行記者會指出，侯友宜從市府到議會車程不到10分鐘，黨團也只要求20分鐘說明，但侯友宜卻不願讓新科議員了解市府規畫及願景，呼籲侯友宜應赴議會說明。中央社記者王鴻國攝 112年1月5日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）新北市議會昨天第4屆首次臨時會預備會議因民進黨團要求市長侯友宜到會報告，進而表決引發流會爭議。對此，藍綠黨團今天召開記者會互批未盡議員監督職責。

新北市議會第4屆議會昨天召開第1次臨時會，不料藍綠議員在開議第1天的預備會議就上演表決大戰，國民黨團憤而離席抗議，進而導致議場清點人數未過半，臨時會就流會。議長蔣根煌今天再發出召開臨時會通知，預定11日將再次召開臨時會預備會議。

按照議事規則，臨時會預備會議主要是討論並確定臨時會的議程。

侯友宜今天主持春聯與福袋發布會後接受聯訪，針對議會流會爭議表示，在上個會期就已針對預算詳細報告，對於今年新上任的新北市議員，會尊重議事規則，也尊重民進黨籍市議員的表述，最重要是，尊重所有的市議員及議會的決議。

記者追問，有市議員認為，侯友宜沒有到臨時會報告是藐視議會等問題。侯友宜說，所有議事都有相關可遵循規則。少數預算還沒有通過，期待議會可詳細做好監督；市府會尊重議員發表言論及相關議事規定。

市議會國、民兩黨團則召開記者會對外說明，互批未盡議員監督職責。

民進黨團總召鄭宇恩表示，民進黨席次沒有過半，如何能夠杯葛議事，中央超徵稅收達新台幣4500億元，其中有700億元是給地方統籌分配款，總統都說明了，預估新北可獲分配80億元超收稅款，侯友宜來說明要如何使用，有這麼困難嗎。

民進黨團副總召張維倩表示，侯友宜從市府到議會，車程不到10分鐘，黨團也只要求20分鐘說明，但侯友宜卻不願讓新科議員了解市府的規劃及願景。

民進黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜「有時間郭侯會、沒時間來臨時會」。黨團將要求預算實質審查及逐節討論及表決。因為，議會不是侯友宜的「議事局」。

國民黨團書記長廖先翔表示，臨時會的召開就是把已審到二讀的總預算案走完審查程序，他對民進黨團突然變更議程做法表示強烈譴責。對於民進黨團揚言逐節表決部分，他表示，若民進黨團蓄意杯葛，國民黨團也會發甲級動員，以期儘快通過預算。

國民黨團副書記長江怡臻表示，六都僅新北未通過預算，民進黨竟推翻臨時會預定議程，就是要讓市府1978億元預算無法通過，讓市府無錢可用，無法好好做事。民進黨不應把自己利益放在人民利益之前。「只關心侯友宜的侯郭會，不在乎市議會的臨時會」，只關心侯友宜要不要選總統，不關心市政預算。

國民黨議員戴湘儀表示，民進黨就是在找麻煩，不要用騙的方式把侯友宜騙到議場，進而讓議場成為作秀舞台，希望民進黨不要再無理取鬧了。（編輯：方沛清）1120105