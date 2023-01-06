陳其邁開箱高雄新春小物 預告年後有振興措施

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）年節將至，高雄市長陳其邁今天開箱春聯、賀卡和開運小紅包等新春小物。針對振興政策，陳其邁說，過年買氣本來就旺，預計年後透過商圈券或其他振興措施刺激消費。

陳其邁攜手高雄市觀光大使「高雄熊」、書法名家莊永固和新銳設計師林士揚，一起開箱市政府「福兔迎祥」春聯、「鴻運佳兔」斗方春聯、賀卡，及桃紅色圓滾滾的兔年開運小紅包等2023兔年限定高雄版新春小物。

現場媒體詢問高雄春節是否會有振興或獎勵措施。陳其邁說，近2週已與商圈討論規劃，過年期間以年節促銷活動為主，過年後預計2、3月再透過商圈券、酷碰券等措施促銷，也會配合3、4月在高雄舉辦的演唱會等活動，安排振興、發券，將會一直持續到5月。

為春聯題字的書法名家莊永固表示，在春聯寫下「福兔」，祈求天賜洪福；「迎祥」則盼迎來祥瑞之氣，讓每個人都平平安安、身體健康。

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製作「鴻運佳兔」斗方春聯、兔年開運小紅包及賀卡的新銳設計師林士揚說，設計中使用許多圓形，就是希望大家在事業、生活都能圓滿順利，小紅包則有別於傳統顏色，用桃紅色製作，有除舊佈新之意。

高市府新聞資料指出，「福兔迎祥」春聯11日起於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版斗方春聯將放置在觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站、左營高鐵站、小港機場等處的旅客服務中心；兔年開運小紅包則自明天起配合商圈「高雄過好年」活動發放。（編輯：郭諭儒）1120106