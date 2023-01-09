台東長照服務春節不打烊 助照顧者安心過年

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春節假期長達10天，台東縣衛生局長照服務中心為減輕民眾負擔，讓家庭照顧者有休息機會，服務不間斷、春節不打烊。圖為台東縣衛生局參與活動解說長照服務。（台東縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月9日

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）春節假期長達10天，台東縣衛生局長照服務中心為減輕民眾負擔，服務不間斷、春節不打烊，讓家庭照顧者有休息機會，有需求的民眾可預先於年前接洽。

台東縣衛生局今天發布訊息表示，春節期間部分長照服務項目不間斷，民眾可在年節前預約，包括居家服務、老人營養餐飲、家庭托顧、專業服務、機構喘息、居家喘息、交通接送等服務。

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另外，針對聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估為長照需要等級為2至8級者，若所聘請的外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可申請喘息服務。

不過，1966長照服務專線春節期間1月20日至29日暫停服務，但民眾仍可用市話或手機撥打1966並留下聯絡方式，長期照顧管理中心將於1月30日起由專人主動聯繫，若春節期間有長照服務需求，需提前預約。（編輯：郭諭儒）1120109