桃園13日不停水 市府：協調水公司改期

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園龍潭區三坑抽水站管線破漏導致33萬戶停水，雖修復完成，但水公司為辦理工程預計1月13日停水。桃園市政府表示，已協調13日不停水，將擇期辦理。

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管7日上午破漏，導致約33萬戶停水，台灣自來水股份有限公司原計8日上午逐步復水，但受作業因素影響，延到昨天上午完成99%，今天上午才全部復水；水公司昨天公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，13日早上8時至下午5時將停水。

桃園市政府今天上午表示，張善政特別指示經發局與水公司、台電協調施工時間，目前已達成共識，原訂13日工程，在不影響設備安全的原則下，另外擇期辦理，並儘可能讓市民受到影響降到最低。

張善政今天下午接受媒體聯訪時表示，水公司說13日要停水，市府已轉達希望不要這個時候停水的顧慮，權責最後還是水公司。

針對這次停水危機的處理，以及桃園300多口備用水井，是否有在這次使用，張善政說，市府一路都在協調水公司儘快修復破管、恢復供水，但復水後經過1天多的時間，還是有很多的鄉親沒有水。

張善政表示，他昨天晚上大概12時許，得知平鎮還有大樓、社區沒有水，於是就到平鎮淨水場看一下水壓的數據，在那邊大概待了1個多小時瞭解實際狀況。

張善政說，水公司初步估計的恢復時間，跟後來實際的時間有誤差，希望將來水公司時間的預估，或因為施工有困難需要調整，可以即時透過市政府傳達給市民。

張善政也說，由於一開始水公司復水只需要1天，所以沒有啟動水井，將來會把啟動水井的過程，納入突發性停水時跟水公司作業的SOP。

媒體詢問，有議員質疑張善政昨天跑完有喝酒的行程後，還自己開車去平鎮淨水廠，是酒駕行為。張善政說，他昨天晚上7時許在餐敘上抿了一下紅酒，他一向不會多喝酒，晚上12時許才出發去淨水廠，「會是酒駕嗎，這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。

張善政也說，龍潭淨水場有30年以上的歷史，管線和設計非常老舊，水公司已經買地要興建新水廠，但當地居民有意見上的分歧，尚未達到共識；前桃園市長鄭文燦任內，水公司已經把興建水廠的公文送到經發局，希望市府能夠認定水廠是一個重大的工程設施，取得優先施工許可。

張善政說，在鄭文燦卸任為止，經發局都還沒有批核所謂重大工程的認定，所以水廠的興建卡在那邊；市府接下來會持續和居民溝通，希望大家體認到這個設施的重要性，水公司也可以配合居民的顧慮，讓案子能夠盡快往下走。（編輯：方沛清）1120110