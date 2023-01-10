家長路邊擺看板陳情孩子遭霸凌 校方立案調查

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市有家長在路邊擺放看板，陳情就讀國小五年級的小孩遭受同學肢體、語言攻擊，造成拒學、自殘狀況。台中市教育局今天表示，校方已立案調查，若有霸凌情事，依法辦理。

台中市路邊擺放兩片看板，今天引起民眾在臉書社團「台中南區東區大小事」發文討論，看板內文為1名家長陳情就讀國小五年級的孩子，遭受同班同學肢體、語言攻擊，造成孩子情緒失控、恐懼、害怕、拒學、自殘，目前每天要吃藥，他的孩子需要一個道歉卻遲遲無下文。

看板上提及，孩子被罵白痴、可憐，長得很憨、講話很嫩等，文末強調，「這不是霸凌，什麼是霸凌」。

對此，校方接受中央社記者訪問指出，這名學生個性較為文靜，平時在校表現良好，去年11月上旬出現拒學狀況。日前在課堂分組討論時，曾被小組同學以言語嘲笑，事後以視訊方式道歉。

校方指出，去年11月28日家長簽署霸凌申請調查書，當天已立案調查，調查結果將在1月28日前出爐，日前已完成行為人、被行為人的訪談，資料整理後，將送防制校園霸凌小組會議，若霸凌成立將輔導雙方，若不成立也會安排為不妥適的行為道歉。

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台中市教育局透過文字稿表示，去年11月11日接獲該校校安通報，學校依照校園霸凌防制準則，11月28日立案啟動調查，若確有霸凌情事，依法辦理，維護學生權益。校方處理過程是否有延遲或疏失也將進一步釐清，若違反相關規範將依規究責。

教育局指出，學生事發後請假在家，由學校提供視訊教學並補充教材資料，學校也尊重及配合家長、學生學習需求。請學校加強學生霸凌防制宣導，依照學生需求進行個別輔導或班級輔導，學諮中心已介入提供學校、家長專業輔導諮商。（編輯：謝雅竹）1120110