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北市第18次公布酒駕累犯 15人最高罰鍰18萬元

2023/1/12 15:56
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（中央社記者陳怡璇台北12日電） 台北市交通事件裁決所依據酒（毒）駕新規，第18次公告酒駕累犯共15人，其中有3人已累犯3次；這波最高罰鍰者，遭罰新台幣18萬元。累犯總人數，已經累計167名。

裁決所今天發布新聞稿表示，第18次公布酒（毒）駕累犯，酒駕累犯2次有12名，計有蘇明仁、廖德財、李國榮、羅仁杰、李承燦、李明熹、吳健璋、張耕嗚、張齡今、黃保學、呂家駿、賴敏男。

酒駕累犯3次有3名，分別是李義忠、王瑞豪、張義聖。

裁決所指出，這次公布名單包含1名女性，其餘14名男性，其中王瑞豪為這次公布名單中處罰鍰最高者，處罰18萬元（依前次金額9萬元再加9萬元）；李國榮、賴敏男及王瑞豪等3名因罰鍰逾期未繳納，裁決所已全數依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所表示，若酒測值達0.25mg/L（毫克/公升）以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所呼籲，尾牙春酒聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務或搭乘大眾運輸，避免意外而遺憾終身。（編輯：戴光育）1120112

#王瑞豪
#李國榮
#賴敏男
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