彰化需定檢機車56萬輛 縣府推簡訊取代紙本通知

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣機車數達83萬輛，需定檢機車每年約56萬輛，為減少紙本通知單，彰化縣政府推動簡訊通知，上網填寫車號、手機號碼即可申請，網址https://chepb.easylife2.net.tw/。

機車定期檢驗採紙本明信片通知，為加強淨零碳排目標，彰化縣環保局全面推廣e化通知，只要加入定檢e化會員，就改以簡訊取代明信片，申辦還有機會獲最高5000元商品禮券，縣府今天舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美請縣籍車主踴躍加入，響應節能減碳。

王惠美出席致詞表示，彰化縣機車數達83萬輛，出廠滿5年需定檢機車約56萬輛，e化能減少大量紙張，縣府導入簡訊取代紙本通知，車主只要登記車號、手機號碼，每年即可收到機車排氣定期檢驗簡訊通知，除可避免疏忽紙本通知而受罰，還能抽禮券及好禮。

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王惠美說，機車污染量隨車齡增加，出廠滿13年以上機車排放污染量更是電動機車千倍，彰化縣政府領先全國，放寬淘汰老舊機車補助對象，原民國96年6月30日以前出廠的燃油機車，今年擴大放寬為99年12月31日前出廠，盼縣民加速淘汰舊機車，改使用低污染運具。

王惠美說，即日起至113年1月10日，報廢99年12月31日前出廠機車，換購電動機車補助金最高新台幣8000元、行政院環境保護署淘汰老舊機車補助2300元、減碳獎勵1000元、空污減量補助1000元、經濟部補助7000元，也就是彰化縣民淘汰高污染機車換購電動機車，每輛最高補助1萬9300元，至明年1月10日止。（編輯：謝雅竹）1120116