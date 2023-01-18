桃園生育津貼加碼 張善政：多一胎加1萬

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桃園市長張善政（右）18日主持市政會議時宣布，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼新台幣1萬元。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月18日

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長張善政今天宣布，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼新台幣1萬元；新生兒於去年12月25日（含）後出生者均適用。

張善政上午主持市政會議時表示，市府提出生育津貼新措施，鼓勵年輕家庭生育第2、3胎，預算不足的部分將提交議會辦理墊付案，並請社會局儘速修正「桃園市生育津貼發放作業要點」及作業系統，儘早完成相關行政作業，以利政策推行。

桃園市政府社會局長陳寶民表示，桃園去年的生育率雖然是6都之冠，但近年生育率仍是持續下降。根據近年統計，每年平均有逾2萬名新生兒在桃園出生設籍，其中生育第一胎最多、約占52%，第二胎約占36%，第三胎約占9%。

陳寶民指出，桃園過去的生育津貼是每胎3萬元、雙胞胎每名3萬5000元、三胞胎每名4萬5000元，現在市府提出加碼新制「多一胎加1萬」，凡是兒童於桃園市初設戶籍及父母其中一方設籍桃園市滿1年以上，第一胎補助金額3萬元、第二胎補助4萬元、第三胎（含）以上補助5萬元，若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。

陳寶民表示，新生兒於去年12月25日（含當日）後出生者均適用「多一胎加1萬」生育津貼新制，希望能為年輕家庭減輕育兒負擔。（編輯：李錫璋）1120118