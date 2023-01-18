桃園生育津貼加碼 張善政：多一胎加1萬
2023/1/18 15:39（1/18 16:01 更新）
桃園市長張善政（右）18日主持市政會議時宣布，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼新台幣1萬元。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月18日
（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長張善政今天宣布，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼新台幣1萬元；新生兒於去年12月25日（含）後出生者均適用。
張善政上午主持市政會議時表示，市府提出生育津貼新措施，鼓勵年輕家庭生育第2、3胎，預算不足的部分將提交議會辦理墊付案，並請社會局儘速修正「桃園市生育津貼發放作業要點」及作業系統，儘早完成相關行政作業，以利政策推行。
桃園市政府社會局長陳寶民表示，桃園去年的生育率雖然是6都之冠，但近年生育率仍是持續下降。根據近年統計，每年平均有逾2萬名新生兒在桃園出生設籍，其中生育第一胎最多、約占52%，第二胎約占36%，第三胎約占9%。
陳寶民指出，桃園過去的生育津貼是每胎3萬元、雙胞胎每名3萬5000元、三胞胎每名4萬5000元，現在市府提出加碼新制「多一胎加1萬」，凡是兒童於桃園市初設戶籍及父母其中一方設籍桃園市滿1年以上，第一胎補助金額3萬元、第二胎補助4萬元、第三胎（含）以上補助5萬元，若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。
陳寶民表示，新生兒於去年12月25日（含當日）後出生者均適用「多一胎加1萬」生育津貼新制，希望能為年輕家庭減輕育兒負擔。（編輯：李錫璋）1120118
桃園市長張善政18日提出生育津貼加碼新制「多一胎加1萬」，社會局進一步說明近年補助概況，並指出加碼新制凡是兒童於桃園市初設戶籍及父母其中一方設籍桃園市滿1年以上，第一胎補助金額新台幣3萬元、第二胎補助4萬元、第三胎（含）以上補助5萬元，若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月18日
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