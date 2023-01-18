鄭文燦團隊余宛如 宣布參選桃園區立委

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（中央社記者葉臻桃園18日電）前桃園市政府資訊科技局長余宛如，今天宣布將投入桃園市第4選區（桃園區）立委黨內初選，她表示，將勤走基層，希望能在前桃園市長鄭文燦為桃園打下的基礎上，提升桃園優勢。

余宛如曾任民進黨不分區立委，民國109年間接受鄭文燦延攬，就任桃園市政府資訊科技局長一職，去年底隨著鄭文燦任期屆滿卸下職務。

余宛如晚間在臉書發文表示，不分區立委卸任後，身為桃園媳婦，有榮幸回到桃園貢獻，跟著鄭文燦走入人群，為桃園轉型升級奠定厚實的基礎，但去年九合一選舉，她對民進黨的挫敗感到不捨，也對台灣民主的未來擔憂。

余宛如說，去年底她卸任後，很感謝一些朋友提供她到不同領域發揮的機會，但幾經思考，她決定留在桃園，鼓起勇氣承擔更多的責任。

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余宛如也說，除了繼續守護台灣的安全與民主的穩定外，桃園的進步更不能停滯，她想在鄭文燦為桃園打下的基礎上，持續擴大與提升桃園的優勢，幫助桃園克服未來發展面臨的種種挑戰，讓桃園走入國際，成為亞洲創新的基地。

余宛如表示，將勤走基層、聆聽民眾的聲音，與大家創造共同的藍圖，並為參選2024桃園市第4選區（桃園）立法委員選舉的初選作準備；參選的路不容易走，希望大家給她力量，讓她為大家勇敢逐夢、成為大家溫柔的靠山。（編輯：李錫璋）1120118